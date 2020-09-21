РИАМО - 21 сен. За минувшие сутки в Москве выявили 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии выявили 277 408 случая инфицирования, сообщает оперативный штаб столицы.

Также в мегаполисе за сутки от Covid-19 вылечились 988 пациентов, за весь период пандемии выздоровели 237 935 человек.

Также за последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек.

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21 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 196 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 193 больных. В Москве - 915.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.

- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.