РИАМО - 21 сен. Порядка 90 тысяч москвичей и туристов посетили Северный речной вокзал за две недели после открытия, это место стало новой точкой притяжения на карте города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Долго время здание вокзала и его набережная находились в плачевном состоянии и постепенно разрушались, поэтому городские власти решили начать восстановление уникального памятника архитектуры 1930-х годов. Вокзал и парк рядом с ним открыли 5 сентября после масштабной реконструкции и благоустройства прилегающей территории.

«Главным подарком москвичам ко Дню города стало открытие после реставрации Северного речного вокзала. <…> За первые две недели после открытия здесь побывали 90 тысяч горожан и туристов, а в речные круизы отправились уже свыше 30 судов», — написал Собянин в своем личном блоге.

По его словам, для гостей создали самые комфортные условия: электромобили доставляют туристов к зданию вокзала и к причалам, кроме того, также начал работу известный столичный ресторан «Волга-Волга». Прекрасный вид на Москву открывается со смотровой площадки, исторические скульптуры и фонтаны в парке восстановлены.

«Особую красоту Северному речному вокзалу придает вечерняя архитектурная подсветка», — отметил мэр.

Он добавил, что ее хорошо видно как с Ленинградского шоссе, так и с другого берега Химкинского водохранилища.

Собянин резюмировал, что Северный речной вокзал стал одной из новых точек притяжения в столице, которая будет активно развиваться дальше, предлагая горожанам и туристам различные активности.

Ранее Собянин сообщил, что после снятия всех ограничений в связи с коронавирусом, в обновленном парке Северного речного вокзала будут проводить все главные городские праздники — День Победы, День города и другие знаковые мероприятия.