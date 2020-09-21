РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. Пожарные Люберец за минувшую неделю свыше 40 раз выезжали по сигналу тревоги, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На прошедшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона 41 раз выезжало по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации шести пожаров, два из которых произошли в Люберцах», - сказал Иванов.

Он уточнил, что один пожар произошел в квартире, другой - в автомобиле. Пострадавших в обоих случаях нет. Кроме того, один пожар случился в Котельниках, а также люберецкие пожарные трижды оказывали помощь коллегам из Раменского гарнизона.

«Также четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП», - заключил Иванов.