РИАМО - 21 сен. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать семьям траты на услуги частных детских садов, помощь должна касаться тех, кто не получил место в бюджетных дошкольных учреждениях, сообщает RT.

Депутат обратился с письмом к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову. В обращении Федоров отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования.

«В целях реализации конституционного права детей на получение дошкольного образования прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребенком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений», — говорится в тексте обращения.

По словам Федорова, не все родители детей, которые стоят в очереди в дошкольное образовательное учреждение, могут вовремя получить там место. Многим приходится пользоваться услугами частных детсадов и тратить на это значительные средства.