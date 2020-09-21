РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. В полицию Люберец на минувшей неделе поступило свыше 1,8 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступило 1 850 обращений от граждан в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 39 уголовных дел, 34 из них раскрыли по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 182 ДТП с двумя пострадавшими.