РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. Активисты и коммунальщики собрали 8 кубометров мусора у пикниковой зоны Змеиное озеро в Подольске в ходе субботника, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 19 сентября, накануне Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, который отмечался 20 сентября, прошел субботник по уборке лесного питомника у пикниковой зоны Змеиное озеро. Субботник был приурочен также к акции «Всемирный день чистоты».

«В субботнике приняли участие более 30 человек. Основной костяк составили сотрудники Подольского филиала государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес». Всего было собрано 8 кубометров мусора. Контейнер для мусора предоставлен МБУ «Подольский комбинат благоустройства», - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики, управляющих компаний - ООО «УК Август ЖКХ», ООО «СпецКоммунПроект», МУП «ДЕЗ».