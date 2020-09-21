РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Жители и гости подмосковного Красногорска смогут купить селхозпродукты по сниженным ценам на ярмарке с 28 сентября по 4 октября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С 28 сентября по 4 октября в Красногорске пройдет ярмарка «Вершки и корешки». Жители и гости округа смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию по оптовым ценам», - говорится в сообщении.

Ярмарка будет работать 28 сентября с 12:00 до 19:00; с 29 сентября по 4 октября - с 10:00 до 19:00. 3 октября с 12:00 до 15:00 состоится культурно-развлекательная программа.

Ярмарка будет работать на площади Оптиков. Вход бесплатный. Телефон для справок: 8 (985) 475-57-74.