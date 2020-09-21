РИАМО - 21 сен. Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобы на действия администрации городского округа Балашиха при организации и проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Согласно доводам жалоб, администрация неправомерно отказала заявителям в допуске к участию в конкурсе.

«Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалоб, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила нарушения порядка рассмотрения заявок на участие в конкурсе и признала жалобы обоснованными», - говорится в сообщении.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.