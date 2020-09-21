РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Порядка 300 кубометров мусора собрали участники субботников на реках и в лесах Красногорска в этом году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С лета на субботниках, организованных в лесах и реках на территории горокруга, собрано и вывезено порядка 300 кубических метров различного мусора», - говорится в сообщении.

Очередная экологическая акция прошла 19 сентября на реке Сходне в микрорайоне Путилково. Участники собрали свыше 120 кубометров мусора.

В масштабной уборке приняли участие сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, подмосковного министерства экологии и природопользования, администрации муниципалитета, МБУ «Красногорская городская служба», РСУ-89, ООО «Конор», экоактивисты и неравнодушные жители – всего более 60 человек.

«Участники субботника очистили русло реки и прилегающий к водоему лесной массив от поваленных деревьев и бытовых отходов», - добавляется в материале.

Это вторая по счету генеральная уборка на реке Сходне, состоявшаяся в рамках акции «Вода России».