РИАМО - 21 сен. Количество машин на столичных дорогах выросло на 6-7% по сравнению с 2019 годом, количество аварий осталось почти на таком же уровне, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Так, за первую неделю сентября машины распределялись по зонам города: МКАД — 2,67 миллиона автомобилей, ТТК — 0,97 миллиона, внутри Садового кольца — 0,44 миллиона», — говорится в сообщении.

С московскими номерами по столице передвигаются 55% машин, 21% автомобилей – с номерами Подмосковья, 24% машин – с номерами других регионов.

Из всех машин, передвигающихся по дорогам Москвы, 87% - это личный транспорт, 7,4% - городской транспорт, 4,3% - такси, 0,7% - каршеринг, 0,3% - наземный городской транспорт, 0,3% - транспорт ЖКХ.

Число ДТП осталось почти на таком же уровне, а количество погибших в ДТП уменьшилось на 20%.

Кроме того, популярнее становятся велосипеды. На велосипедах городского проката с начала сезона прокатились 3,9 миллиона раз. Средняя длина поездки – 2,9 километра.