РИАМО - 21 сен. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения в отношении ООО «МСГ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сведения предоставлены ГУ МВД России по Московской области. Ранее ведомство заключило с компанией контракт на поставку трех петличных микрофонов.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

Компания не представила на заседании документов, которые свидетельствовали бы об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы сторон, а также изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «МСГ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.