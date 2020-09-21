РИАМО - 21 сен. Сотрудники правоохранительных органов уничтожили дикорастущую коноплю на участке 6 гектаров, расположенном в поселке Новый Снопок Орехово-Зуевского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

На территории региона проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мак», направленное на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других наркотических растений.

«Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орехово-Зуевскому городского округа в ходе рейда в районе поселка Новый Снопок обнаружен участок с дикорастущей коноплей. По результатам исследования установлено, что изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что с помощью специальной техники полицейские скосили растение, затем сожгли. Общее количество уничтоженных растений составило около 500 кустов.