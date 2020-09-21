РИАМО - 21 сен. За последние сутки в столице выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. <...> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 237935», - сказала Ракова.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, врачи назначают специальные анализы. После выписки все пациенты получают необходимые медицинские рекомендации.

Вылечившиеся могут стать донорами плазмы. Сдать плазму могут жители столицы в возрасте от 18 до 55 лет. Доноры не должны страдать хроническими заболеваниями, также у них должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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Текстовая трансляция

21 сентября

- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.

- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.