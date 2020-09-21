РИАМО – 21 сен. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать пособие по безработице для жителей с детьми постоянным, эта идея есть в предложениях ФНПР в проект генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы, пишет в понедельник газета «Известия».

«Фактически идея ФНПР реализуется уже сейчас: с апреля безработные с детьми могут получить от государства дополнительные 3 тысячи рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия. Однако пока это непостоянная мера поддержки: ее ввели только на время коронакризиса. На днях правительство приняло решение продлить выплаты на сентябрь, а будут ли они позже — неизвестно», — говорится в статье.

Сейчас средства может получить только один из безработных родителей, даже если оба лишились работы.

Советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных отметил, что вопрос размера доплаты нужно прорабатывать, но предварительно можно говорить о величине прожиточного минимума на ребенка, который в целом по стране сейчас составляет 10,7 тысячи рублей. Пьяных подчеркнул, что нужно также обсудить, оба ли родителя смогут получать выплату или один.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова отметила, что на выплаты безработным с детьми по предложению ФНПР в месяц понадобится еще порядка 25-27 миллиардов рублей. Сейчас на выплаты в 3 тысячи рублей направляется более чем 8 миллиардов рублей в месяц.

В сентябре в России выплаты для безработных с детьми получат порядка 2,8 миллиона человек. ​