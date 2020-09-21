РИАМО – 21 сен. Московский футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования семье и близким актера, ведущего «Русского лото» Михаила Борисова, который скончался 19 сентября, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В Москве ушел из жизни известный актер, телеведущий и преданный болельщик «Спартака» Михаил Борисов. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Михаила Борисовича», — говорится в сообщении футбольного клуба.

Борисову был 71 год. Он почувствовал себя плохо прямо во время съемок. Врачи доставили ведущего в городскую больницу №36. У Борисова развилась легочная эмболия. Скончался он в больнице.

Актер, режиссер и телеведущий Михаил Борисов окончил ВТУ имени Б.В. Щукина в 1982 году. В 1990—1991 годах работал главным режиссером московского драматического театра «Глобус». Получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации в 2000 году. ​​

Программу «Русское лото» Борисов вел с 1994 года.​