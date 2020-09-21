РИАМО - 21 сен. На портале «Узнай Москву» появился новый экскурсионный маршрут, который посвящен 100-летию знаменитого иллюстратора и художника Леонида Владимирского, в маршрут входит 12 пунктов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Все мы с детства знакомы с творчеством Леонида Владимирского и прекрасно помним сказочные образы, созданные выдающимся иллюстратором. Портал «Узнай Москву» в день столетия художника предлагает пользователям познакомиться с местами, неразрывно связанными с жизнью Леонида Викторовича», — отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Все пункты маршрута обозначены на интерактивной карте. Нажав на любую точку, можно найти информацию о том или ином месте, связанном с Леонидом Владимирским. Познавательная прогулка по городу займет два часа.

Так, онлайн-гид предложит прогуляться до Московского инженерно-строительного института имени Куйбышева. Именно в этот вуз Владимирский поступил по совету отца. Когда он был на третьем курсе, началась Великая Отечественная война. Владимирский был принят в военно-инженерную академию и в звании лейтенанта послан на фронт, где строил дороги.

После экскурсанты дойдут до ВГИКа, куда Владимирский поступил в 1945 году в возрасте 25 лет на первый курс художественного факультета.

В маршрут включены еще несколько мест, тесно связанных с жизнью и творчеством художника. Это Центральный дом журналиста на Никитском бульваре, Центральный дом актера на Арбате, Центральный дом художника на Крымском Валу, бассейн «Чайка» в Турчаниновом переулке.