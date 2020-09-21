Проверка газовых колонок: кто обязан осуществлять и с какой периодичностью

Собственник или наниматель жилого помещения обязан заключить договор о ремонте и техобслуживании газового оборудования, в том числе колонок, со специализированными организациями. Отсутствие этого документа является одним из оснований для приостановления подачи газа, говорит Людмила Старовойтова, юрист «Европейской юридической службы».

Если жилой дом находится в собственности, то договор заключается с собственником, если речь идет о доме государственного или муниципального жилфонда – с нанимателем в части ТО и текущего ремонта оборудования и с собственником в части капитального ремонта оборудования.

В случае с многоквартирными домами (МКД) договор на обслуживание внутридомового газового оборудования заключает управляющая компания, а на обслуживание внутриквартирного оборудования – собственник или пользователь жилого помещения.

«Если договора у вас все еще нет, обратитесь в газовую компанию вашего региона для его оформления. Однако его отсутствие является нарушением, поэтому будьте готовы к тому, что, согласно второй части статьи 9.23 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации, вас могут оштрафовать на сумму от тысячи до двух тысяч рублей», – предупреждает Старовойтова.

Именно в договоре прописывается, что исполнитель должен организовывать, а специализированная организация – проводить ремонт и техобслуживание газовых плит, колонок и прочего оборудования. К тому же газоснабжение, согласно пункту 131 Правил предоставления коммунальных услуг, осуществляется только при условии технического диагностирования оборудования и поверки газовых счетчиков.

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