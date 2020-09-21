Проверка газовых колонок: кто обязан осуществлять и с какой периодичностью

Законодательство
Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, в том числе газовых колонок в домах и квартирах, регулируются Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года N 410. Другой документ, регулирующий эти вопросы – Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года N 549.
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Обязательный договор
Собственник или наниматель жилого помещения обязан заключить договор о ремонте и техобслуживании газового оборудования, в том числе колонок, со специализированными организациями. Отсутствие этого документа является одним из оснований для приостановления подачи газа, говорит Людмила Старовойтова, юрист «Европейской юридической службы».
Если жилой дом находится в собственности, то договор заключается с собственником, если речь идет о доме государственного или муниципального жилфонда – с нанимателем в части ТО и текущего ремонта оборудования и с собственником в части капитального ремонта оборудования.
В случае с многоквартирными домами (МКД) договор на обслуживание внутридомового газового оборудования заключает управляющая компания, а на обслуживание внутриквартирного оборудования – собственник или пользователь жилого помещения.
«Если договора у вас все еще нет, обратитесь в газовую компанию вашего региона для его оформления. Однако его отсутствие является нарушением, поэтому будьте готовы к тому, что, согласно второй части статьи 9.23 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации, вас могут оштрафовать на сумму от тысячи до двух тысяч рублей», – предупреждает Старовойтова.
Именно в договоре прописывается, что исполнитель должен организовывать, а специализированная организация – проводить ремонт и техобслуживание газовых плит, колонок и прочего оборудования. К тому же газоснабжение, согласно пункту 131 Правил предоставления коммунальных услуг, осуществляется только при условии технического диагностирования оборудования и поверки газовых счетчиков.
Как часто должна проводиться проверка
Согласно Правилам поставки газа, газовики обязаны осуществлять проверки не реже одного раза в год. Потребитель же должен обеспечивать доступ представителей поставщика газа к счетчикам и оборудованию для проведения проверки.
По словам Людмилы Старовойтовой, эта процедура бесплатная, ее содержание прописывается в договоре.
Что делать, если проверки не проводят вовремя
Как уже говорилось выше, для начала нужно заключить договор. Если представители поставщика газа не выполняют свои обязанности, необходимо звонить в газовую компанию и требовать проведения проверки оборудования, в том числе газовой колонки. При уклонении Людмила Старовойтова рекомендует жаловаться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и даже в прокуратуру.
Если вы отказываетесь от техобслуживания
Если собственник или наниматель жилого помещения отказывается впустить представителей организации для проведения технического обслуживания колонки или газовой плиты в случае уведомления о выполнении таких работ (обычно это письменное сообщение), согласно части третьей статьи 9.23 КоАП, против него может быть возбуждено дело об административном правонарушении. В таком случае тоже придется заплатить штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.
Поэтому, если вы получили сообщение от поставщика газа, но не сможете в это время быть дома и обеспечить доступ к оборудованию, лучше позвонить в газовую компанию и согласовать другую дату.
Ответственность управляющих компаний
За проверку личных газовых колонок или плит представители управляющих компаний (УК) ответственности не несут. Они должны заниматься только контролем состояния внутридомового газового оборудования, рассказывает юрист.
Им грозят штрафы лишь за незаключение договоров с газовиками о выполнении работ по содержанию такого оборудования, о его техобслуживании и ремонте.
Так, если УК в течение 30 календарных дней со дня начала управления МКД не заключила договоры о выполнении работ по содержанию внутридомового газового оборудования, то это является грубым нарушением лицензионных требований. За это УК, согласно второй части статьи 14.1.3 КоАП РФ, грозят штрафы: для должностных лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет; для юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
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