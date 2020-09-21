РИАМО – 21 сен. Вдова актера Владимира Чуприкова Наталья рассказала, что причиной смерти артиста могла стать остановка сердца, дата его похорон пока неизвестна, сообщает Газета.ru.

Актер умер 19 сентября.

«Володя умер у себя в деревне (на даче) в Ивановской области. Предварительная причина смерти — остановка сердца», — написала вдова в Facebook.

Чуприков родился 24 июля 1964 года, получил образование в театральном институте имени Щукина. Снялся в сериалах «Молодежка», «Жуки», «Папины дочки», «Метод» и других.

Актер также служил в Российском академическом молодежном театре. ​