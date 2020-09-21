РИАМО – 21 сен. Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал, что ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщает RT.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал Караулов.

Он также добавил, что в научном сообществе сейчас идет дискуссия относительно того, сколько вакцинация будет защищать от инфицирования коронавирусом. Есть информация, что степень защиты составит шесть месяцев и два года.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в начале августа текущего года.

Препарат, получивший название «Спутник V», создали сотрудники центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.​

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Текстовая трансляция

21 сентября

- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.

- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.