РИАМО – 21 сен. Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал, что ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщает RT.
Он также добавил, что в научном сообществе сейчас идет дискуссия относительно того, сколько вакцинация будет защищать от инфицирования коронавирусом. Есть информация, что степень защиты составит шесть месяцев и два года.
Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в начале августа текущего года.
Препарат, получивший название «Спутник V», создали сотрудники центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
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21 сентября
- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.
- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.
- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.
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