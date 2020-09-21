РИАМО - 21 сен. В Пресненском районе Москвы по программе реновации в новые четыре многоэтажных дома заселились еще 257 семей, всего в Центральном округе жилье получат более 5,6 тысячи семей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего в Центральном округе в программу реновации вошли 109 домов из девяти районов: Арбата, Басманного, Замоскворечья, Красносельского, Мещанского, Пресненского, Таганского, Тверского, Хамовников. Новое жилье здесь получат 5,6 тысячи человек. Из них почти половина — жители Пресненского района», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первым домом в Пресненском районе и в целом в ЦАО, все жильцы которого переехали в новые квартиры, стала пятиэтажка на 2-м Красногвардейском проезде, дом 10 а. Все жильцы получили квартиры в доме 2 в Мукомольном проезде.

В сентябре новые квартиры получили жители домов, находящихся по следующим адресам: 1-й Красногвардейский проезд, дом 20, 2-й Красногвардейский проезд, дом 8, строение 1, а также улица Антонова-Овсеенко, дом 9 и Шмитовский проезд, дом 31, корпус 1.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман добавил, что договоры на равнозначные квартиры заключили 255 семей, две семьи воспользовались правом на докупку дополнительной площади и подписали необходимые договоры с Московским фондом реновации жилой застройки.

На данный момент по программе реновации строят и проектируют 254 объекта, из них пять расположены в Центральном округе. Подобраны 464 стартовые площадки для строительства, 11 из которых находятся на территории Центрального округа.