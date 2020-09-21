РИАМО - 21 сен. Дворец бракосочетания №4 на Бутырской улице ждет капитальный ремонт, строительно-монтажные работы будут проходить поэтапно, сотрудники смогут работать в обновленных помещениях по мере завершения ремонта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ходе капитального ремонта проведут перепланировку помещений здания. Это позволит более рационально и комфортно разместить сотрудников и гостей учреждения. В том числе на первом этаже появятся второй зал для проведения церемоний бракосочетания маломобильных граждан и специальная комната для невест», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Новый вентилируемый фасад облицуют специальной светло-бежевой плиткой с текстурой под природный камень травертин. Цоколь сделают темно-серым. Блоки кондиционеров перенесут на кровлю здания, а со стороны главного входа установят новую вывеску с контражурной подсветкой.

Кроме того, специалисты установят новые инженерные системы, утеплят фасад, заменят кровельное покрытие и окна, переоборудуют запасной выход, который расположен ниже уровня земли, из-за чего во время осадков его подтапливает.

Ремонтные работы планируется завершить в первом квартале 2021 года.