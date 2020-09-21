РИАМО - 21 сен. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы одобрил 49 заявок от представителей малого и среднего бизнеса на предоставление субсидий на общую сумму более 66 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Всего к этому моменту одобрено 879 заявок совокупным объемом 1,3 миллиарда рублей.

«На рассмотрении находится более 2 тысяч заявок на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Прием документов по большинству действующих субсидий и грантов в настоящий момент продолжается», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Предполагается, что 22,9 миллиона рублей выделят девяти компаниям. Размер выплат для каждого заявителя составляет 10% от выручки по исполненным контрактам на реализацию продукции за рубежом. Лимит выплат по этому виду поддержки — 10 миллионов рублей.

Еще шесть предприятий получат выплаты на сумму более 8 миллионов рублей для реализации продукции в других странах. Максимальный размер этой субсидии — 3 миллиона рублей.

Также комиссией одобрено четыре заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства по субсидиям на участие в выставках. По каждой заявке будет выплачено 770,5 тысячи рублей. Эти деньги можно направить на покрытие расходов на регистрационный взнос, застройку стенда или аренду выставочной площади.

Еще 13,7 миллиона рублей получат 16 компаний, которые ведут бизнес по франшизе. Субсидия поможет компенсировать проценты по кредитам, затраты на лизинг или покупку оборудования, выплату вознаграждений правообладателю и коммунальные услуги. Сумма такой компенсации составит до 1 миллиона рублей.

Социальным предприятиям выплатят 181,3 тысячи рублей. Эти средства можно использовать, чтобы возместить расходы на коммунальные услуги, выплату кредитных процентов, лизинг или покупку оборудования. Максимальный размер компенсации — 1 миллион рублей.