РИАМО - 21 сен. В деревне Мякишево Наро-Фоминского округа, в лесном массиве обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Наро-Фоминский в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.

Полиция выставила охрану вокруг места обнаружения снаряда. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны России на понедельник.