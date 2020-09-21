РИАМО - 21 сен. В Подмосковье и столице на 22 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра объявили с 09:00 до 21:00 22 сентября. «Желтый» уровень также объявлен в регионе с 09:00 до 21:00 21 сентября. С 21:00 21 сентября до 09:00 22 сентября оповещение о погоде не требуется.

В Центральном федеральном округе на территории Курской и Белгородской областей объявили следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. В Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях отсутствуют данные о степени интенсивности опасных погодных явлений. В остальных регионах ЦФО оповещение о погоде не требуется.

В Московском регионе 22 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Порывы ветра днем усилятся до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 8-10 градусов, днем — плюс 20-22 градуса.