РИАМО - 21 сен. Аноним прислал на электронную почту аэропорта Шереметьево сообщение о минировании, оно оказалось ложным, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцатого сентября 2020 года от сменного директора аэропорта Шереметьево поступила информация о том, что на электронную почту аэропорта поступило анонимное сообщение с угрозой минирования аэропорта Шереметьево», - говорится в сообщении.

В аэропорту был введен режим «Аноним». Эвакуация не проводилась.

Вызов оказался ложным.