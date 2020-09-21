РИАМО - 21 сен. Пожар площадью 700 квадратных метров произошел вечером 20 сентября в расселенном жилом доме в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:34.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-3 в 19:44 наблюдалось горение расселенного дома на площади 700 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 20:20 был объявлен ранг пожара «1-БИС». В 20:45 возгорание удалось локализовать, в 21:23 – ликвидировать открытое горение, в 23:35 – ликвидировать.

Пострадавших нет.