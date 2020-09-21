РИАМО - 21 сен. В экспортный каталог «Сделано в Москве» попало порядка 2,5 тысяч компаний и почти пять тысяч позиций товаров, каталог был создан в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Каталог ведется на восьми языках, в него вносится информация об экспортно ориентированных компаниях Москвы, об их товарах и услугах», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что каталог удобен для закупщиков, так как все товары и производители сгруппированы по направлениям.

Ознакомиться с каталогом можно на сайте Московского экспортного центра, также в каталоге можно искать компании и товары по виду деятельности, товарному коду и категории продукции.

Презентация каталога прошла на 38 международных выставках и экспертных сессиях. Каталог также направляют иностранным дистрибьюторам, международным торговым ассоциациям и российским торговым представительствам за границей.

Чтобы компания могла попасть в перечень «Сделано в Москве», она должна быть зарегистрирована как налогоплательщик в столице, а продукция предприятия должна быть из категории несырьевого неэнергетического экспорта.