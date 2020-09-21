РИАМО - 21 сен. За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус, сообщает оперштаб Москвы.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

В этом случае нужно вызвать на дом врача.

В столице сняли почти все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах все еще нужно оставаться в маске и перчатках.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 сентября

- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.

- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.