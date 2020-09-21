РИАМО - 21 сен. В Подмосковье и столице в понедельник установится облачная погода без осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве составит от 14 до 16 градусов тепла, а в Московской области - от 11 до 16 градусов тепла.

Ожидается сильный западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду, которые будут усиливаться до 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 60%.