РИАМО - 20 сен. В Зарайске завершился второй день Чемпионата России по эндуро, который прошел 19-20 сентября, около 70 мотогонщиков из 25 городов соревновались в умении ездить по бездорожью, говорится в сообщении пресс-службы чемпионата.

Эндуро – состязания на мотоциклах, переоборудованных для езды по внедорожью и на специализированных спортивных трассах с бревнами, валунами и другими препятствиями.

«Спортсмены были поделены на пять классов. Самым массовым стал класс «Любители», здесь на старт вышел 31 спортсмен. Победу одержал москвич Александр Вусов, выигравший оба дня соревнований на своем КТМ-е. Сергей Шпилев из Серпухова и Алексей Зенин из Луховиц заняли второе и третье места соответственно», — отмечается в материале.

В классе «Открытый» лидером стал житель Подмосковья Илья Таистов, второе место досталось – Георгию Коваленко из Санкт-Петербурга, а третье – Данилу Черняеву из Саратова.

Класс E-1 выиграл Даниил Комков, серебро завоевал Иван Алексеенко из Мытищ, а бронзу – Андрей Леонов из Зарайска.

Мастер спорта международного класса Дмитрий Паршин из Москвы одержал победу в классе Е-2, а Ситников Василий из Санкт-Петербурга и Алексей Иванов из Зарайска стали призерами чемпионата.

В классе Е-3 Максим Завгородний из Краснодара оказался сильнее соперников, на втором месте расположился Евгений Хорев из Нижнего Новгорода, на третьем – Ян Блимхем из Санкт-Петербурга.

Главный кубок чемпионата в командном зачете завоевала команда города Зарайска в составе: Андрея Леонова, Дмитрия Паршина, Владимира Дерина и Максима Завгороднего. Тренер команды Олег Леонов.

Награждение победителей и призеров проводили вице-президент Федерации мотоциклетного спорта России Игорь Комиссаров, исполнительный директор Федерации мотоциклетного спорта России Егор Шкатов и председатель комиссии по эндуро на мотоциклах Олег Леонов.

«Федерация мотоциклетного спорта России выражает особую благодарность за подготовку и организацию соревнований Зацепину Андрею Павловичу, заместителю главы Зарайска Московской области Кочергаевой Лидии Алексеевне, председателю комитета по культуре, физической культуре и спорту (городского округа Зарайск – ред.) Марковой Ольге Евгеньевне», — заключается в материале.

В 2019 году открылся Зарайский мотопарк, где и состоялся один из крупнейших чемпионатов России.