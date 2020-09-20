РИАМО - 20 сен. Московская область стала один из участников Всероссийского дня бега «Кросс нации», который прошел 19 сентября в рамках проекта «Спорт - Норма жизни», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Кросс нации», который проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» с 2004 года, является самым массовым беговым событием в России, и Московская область как один из самых спортивных регионов страны не могла остаться в стороне», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Площадкой забега в регионе стала Шатура. Участники пробежали одну из выбранных дистанций: 1 тысяча, 2 тысячи, 4 тысячи, 6 тысяч, 8 тысяч и 12 тысяч метров.

Победители в каждом забеге были награждены кубками и медалями. Особой наградой был отмечен самый возрастной участник забега, 83-летний Юрий Ишаев.

Забег приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.