РИАМО - 20 сен. В Московской области установили два рекорда России и мира по силовому экстриму в воскресенье на стадионе «Орбита», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Лидер подмосковного «РосМолСпорта» Сергей Агаджанян за 12 минут 22 секунды сумел надуть до разрыва 25 трехлитровых медицинских грелок», — отмечается в материале.

Агаджанян побил рекорд российского экстремала Владимира Турчинского.

Сергей Чуприна смог за 6 минут и 10 секунд сломать 20 строительных болтов длиной 350 миллиметров.

«На прошлой неделе Сергей Агаджанян установил мировой рекорд в Казани, он отбуксировал 16-тонный самолет. Теперь новый рекорд установлен в Московской области», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что такие достижения свидетельствуют об огромном потенциале для развития силового экстрима в регионе.