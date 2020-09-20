РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 сен. Около 100 спортсменов в воскресенье приняли участие в соревнованиях по экстремальным видам спорта в парке «Елочки» в Домодедове, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Мероприятие проходит в несколько этапов: сначала соревнуются те, кто катаются на самокатах, потом ребята, которые катаются на BMX, то есть на велосипедах, потом те, кто катаются на скейте. У них есть свои категории: профессионалы, любители, новички. И в каждой категории будут свои победители. <...> Принимают участие около 100 человек», - сказала заведующая культурно-массовым отделом парка «Елочки» Елизавета Агапова.

Она отметила, что соревнования проводятся второй год подряд. При оценке участников учитывается количество выполненных трюков, их качество и сложность.

«У нас есть призовой фонд, в него входят вещи, которые необходимы каждой категории. Например, навороченные шины для BMX, то, что им (участникам - ред.) пригодится», - отметила Агапова.

На мероприятии присутствовал депутат Московской областной думы Олег Жолобов.