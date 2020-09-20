РИАМО - 20 сен. В Зарайске подошел к концу чемпионат России по эндуро, в нем приняли участие мотогонщики из 12 регионов России, сообщил в воскресенье РИАМО председатель комиссии по эндуро на мотоциклах федерации мотоциклетного спорта России Олег Леонов.

Эндуро – состязания на мотоциклах, переоборудованных для езды по внедорожью и на специализированных спортивных трассах с бревнами, валунами и другими препятствиями.

«Обошлось без дождя, без эксцессов. <...> Проблем не было никаких. Проехали без травм ребята, что самое главное. Отработали все сегодня здорово», - рассказал Леонов.

В течение двух дней спортсмены состязались в пяти зачетах: «Е1», «Е2», «Е3», «Открытый» и «Любители». Леонов также добавил, что в чемпионате выступили мотогонщики из 12 регионов страны.

Чемпионат России по эндуро проходил 19 и 20 сентября.