РИАМО - 20 сен. В гольф-клубе Dmitrov Golf Resort в Дмитровском городском округе завершился международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», передает корреспондент РИАМО.

Профессиональные спортсмены, депутаты Государственной думы, представители органов исполнительной власти и бизнес-сообщества приняли участие в турнирах по гольфу и шахматам.

Кроме того, команды из четырех человек соревновались в керлингольфе. Цель игры - отправить клюшкой мяч для гольфа как можно ближе к лунке. Преградой служил искусственный пруд.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, турнир дает возможность проявить себя и увидеть красоту природы Подмосковья, воспитывает желание преодолевать себя.

«Я уверен, что гольф может стать популярным, прежде всего, потому что есть люди, которые любят гольф, которые <...> создают инфраструктуру, <...> образовательные программы, привлекают международных специалистов в Россию. <...> Этот турнир стал <...> традиционным, пусть эта традиция продолжается», - сказал Матыцин.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, в Подмосковье есть необходимая инфраструктура для продвижения гольфа.

«У нас открыты и отделения спортивных школ, куда детишки приходят и занимаются этим видом спорта. Мы предоставляем все условия, в том числе и на этих полях. <...> С каждым годом гольф набирает обороты по популярности, по вовлечению все большего количества спортсменов. <...> Мы безоговорочные лидеры и по количеству полей (для гольфа - ред.)», - сказал Терюшков.