РИАМО - 20 сен. В Сергиево-Посадском округе в воскресенье прошел второй благотворительный забег «Святогорье», средства собираются на строительство храма в честь святых русских воинов Александра Пересвета и Андрея Осляби, говорится в сообщении пресс-службы министерства спорта Московской области.

Участники могли пробежать 5 или 10 километров или пройти 5-километровую дистанцию для скандинавской ходьбы. Маршрут пролегал около одной из наиболее известных православных святынь – Гремячего ключа.

«Забег «Святогорье» - одно из таких мероприятий, где очевидно единение православия и спорта. Не только потому что он проходит вблизи Гремячего ключа, места с особой атмосферой, представляющего большую ценность для каждого православного христианина. Каждый спортсмен участвует не только в забеге, но и в строительстве храма», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что цель данного события не только популяризация занятий спортом, но и воспитание и укрепление духовных ценностей человека.

Храм в честь святых воинов Александра Пересвета и Андрея Осляби возведут на народные средства.