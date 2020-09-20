РИАМО - 20 сен. В матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Спартак» выиграл у казанского «Рубина», сообщает Газета.ru.

«Встреча прошла в столице Татарстана на стадионе «Ак Барс Арена» при ограниченном количестве зрителей», — отмечается в материале.

«Спартак» победил со счетом 0:2.

В ворота соперников направили мяч нападающий Джордан Ларссон и защитник Михаил Меркулов.

Из-за желтой карточки на 61-й минуте был удален с поля московский защитник Павел Маслов.

Столичная команда сравняла счет по очкам с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. На счету команды 17 очков.​