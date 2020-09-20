РИАМО - 20 сен. Пассажиропоток на международных рейсах из аэропортов столицы вырос на 10% по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В то же время пассажиров на международных рейсах пока на 76% меньше, чем год назад.

«Внутри страны летают всего лишь на 10% меньше людей, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Турцией, Великобританией и Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ и Мальдивами.​