РИАМО - 20 сен. В 2020 году в столице выросло количество аварий с участием велосипедистов на 37%, по сравнению с 2019 годом, для курьеров, которые часто используют велосипеды, разработают рекомендации по безопасному передвижению, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Число погибших в ДТП с велосипедистами выросло на 33%, а раненых – на 38%.

«Нас беспокоит, что растет количество ДТП с участием велосипедов. 75% передвигающихся на велосипедах — это курьеры служб доставки готовой еды. К сожалению, многие из них не всегда знают правила дорожного движения», — говорится в сообщении.

Предполагается, что рост происшествий связан с обильными осадками. В этом году выпадает в два раза больше осадков, чем в прошлом году.

Ведомство разработает правила безопасного передвижения на дорогах для курьеров. Дептранс Москвы попросит компании ознакомить с ними работников.