РИАМО - 20 сен. В 2020 году власти столицы выплатят таксомоторным компаниям и операторам каршеринга свыше 300 миллионов рублей субсидий на погашение кредитов и лизинга, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы продолжаем исполнять поручение мэра (Москвы Сергея Собянина – ред.) и обеспечивать поддержку такси и каршеринга в полном объеме. Так, начиная с июня, мы сделали скидку на продление льготных разрешений каршерингу 50%, это существенная экономия для операторов», — говорится в сообщении.

Общая экономия для рынка превысила 400 миллионов рублей.

После пандемии доли разных операторов каршеринга на рынке остались почти такими же, как и до начала распространения коронавируса. 45% рынка занимает «Яндекс.Драйв», 37% - «Делимобиль», 14,5% - BELKA.car, 2% - YouDrive, менее 1% - Renymee и LifCar.

Ежедневно интеллектуальная транспортная система собирает множество данных о движении в Москве, чтобы предоставлять их жителям.