РИАМО - 20 сен. Скончался актер Владимир Чуприков, который сыграл в фильме «Гагарин. Первый в космосе» и сериале «Возвращение Мухтара», ему было 56 лет, сообщается на сайте Российского академического молодежного театра.

В Российском молодежном академическом театре Чуприков служил с 1988 по 2000 годы. Актер скончался 19 сентября.

«Владимир Олегович окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу театра. Сыграл в «Бане», «Димке-невидимке», во «Сне с продолжением», в легендарной «Ловушке № 46...», — говорится в материале.

Театр выразил соболезнования родным и близким.

Чуприков родился 24 июля 1964 года, получил образование в театральном институте имени Щукина. Снялся в сериалах «Молодежка», «Жуки», «Папины дочки», «Метод» и других.