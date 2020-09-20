РИАМО - 20 сен. Звездный юрист Алексей Гудас рассказал о возможных условиях использования рекламных фотографий с покойным телеведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым, сообщает Nation News.

На некоторых сайтах с розыгрышами и акциями размещены фотографии с Борисовым.

«Перед всеми фото- или видеосъемками с героями происходит подписание договора об отчуждении интеллектуальных прав. Скорее всего, у Михаила был договор с обществом с ограниченной ответственностью. Ведущий дает разрешение на использование персональных данных, а также на съемку и последующую обработку результатов работы на площадке», — сказал юрист.

Он добавил, что условие согласия на использование этих кадров любыми способами указано в статье №1270 Гражданского кодекса РФ. Причем это происходит и в рамках программы, и отдельно.

Если согласие истекло, то тогда использование снимков является незаконным.

Гудас выразил соболезнования родным Борисова. Сам он несколько раз был на съемках передачи и общался с ведущим.

Михаила Борисова вечером 19 сентября забрали в больницу со съемочной площадки. В реанимации телеведущему не смогли помочь. Артист скончался на 72-м году жизни.

Программу «Русское лото» Борисов вел с 1994 года.​