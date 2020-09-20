РИАМО - 20 сен. В Серпухове на маршруте №10 Вокзал-Большевик появился брендированный автобус с изображением серпуховского князя Владимира Храброго, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Идея брендирования была предложена городским советом родительской общественности и приурочена к юбилейной 640-й годовщине Куликовской битвы. Именно под предводительством Владимира Храброго серпуховская рать участвовала в сражении в составе Засадного полка, решившего исход боя в пользу русских», — говорится в сообщении.

Старт обновленному автобусу дали заместитель главы администрации Ольга Шашкова, председатель совета родительской общественности Ольга Полуэктова и депутат совета депутатов, индивидуальный предприниматель Вячеслав Орехов.

Мероприятие также посетили члены «Молодой гвардии «Единой России», юнармейцы, члены клуба имени Владимира Храброго и представители общественности.