РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. Футбольный клуб «Витязь» подмосковного Подольска обыграл ФК «Люберцы» со счетом 3:0, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Третью победу подряд одержал футбольный клуб «Витязь». 19 сентября подольчане забили «Люберцам» три безответных мяча», - говорится в сообщении.

Уже в начале матча Сергей Гришин замкнул передачу Михаила Погонина с фланга и открыл счет. На 35-й минуте дальний удар получился у Дениса Полякова, вратарь соперника был бессилен. Итог матча подвел Сергей Анохин ударом с лета на последних минутах.

ФК «Витязь» поднялся на третье место турнирной таблицы.