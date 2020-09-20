РИАМО - 20 сен. Санитарный вертолет Московского авиационного центра госпитализировал с места аварии на 78-м километре МКАД пострадавшего, сообщается в Instagram-аккаунте центра.
На 78-м километре МКАД столкнулись два легковых автомобиля.
«С места аварии санитарным вертолетом эвакуировали одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы. До больницы его сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавшего», — говорится в сообщении.
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