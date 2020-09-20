РИАМО - 20 сен. Правительство России распорядилось возобновить авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщается на сайте правительства.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне, в свою очередь, также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении.

Авиасообщение возобновится с 21 сентября с Минском, Нур-Султаном и Бишкеком, а с 27 сентября – с Сеулом.

После полного закрытия границ из-за коронавируса Россия разрешила перелеты в Турцию, Великобританию и Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и на Мальдивы. ​