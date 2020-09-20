РИАМО - 20 сен. «Столото» выразило соболезнования родным, близким и всем поклонникам в связи со смертью ведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова, говорится в сообщении пресс-службы «Столото».

«Именно с этим потрясающе талантливым и невероятно душевным человеком на протяжении более 25 лет ассоциировались розыгрыши всенародно любимой лотереи. Он дарил удачу, создавал атмосферу праздника, делая каждый розыгрыш неповторимым», — отмечается в материале.

Михаила Борисова вечером 19 сентября забрали в больницу со съемочной площадки. В реанимации телеведущему не смогли помочь. Артист скончался на 72-м году жизни.

В театральном институте имени Щукина Борисов был руководителем трех режиссерских курсов и актерского курса. В институте он был заведующим кафедры режиссуры.

Программу «Русское лото» Борисов вел с 1994 года. Он также ставил спектакли в Московском театре сатиры, Московском театре оперетты и театре имени Ермоловой. ​