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РИАМО
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Мария Ипполитова
Москва возвращается к привычной жизни. 19 сентября в клубе Adrenalin Stadium состоялся первый после долгого перерыва концерт группы БИ-2 «Выйдем из дома».
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РИАМО
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Мария Ипполитова
Конечно, эпидемиологическая обстановка наложила отпечаток на проведение шоу. При входе всем зрителям измеряли температуру, раздавали маски и напоминали о необходимости соблюдения социальной дистанции. Хотя выполнить последнее было не так просто: зал был полон.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
На разогреве выступила молодая певица - Лиза Громова, автор и исполнитель экспериментальной поп-музыки. Она представила зрителям песни из своих сольных альбомов «Глупая скучная собака» и «Прелесть».
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РИАМО
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Мария Ипполитова
БИ-2 открыли концерт песней «Депрессия», написанной на злобу дня. Слова композиции «Выйдем из дома // Из безнадежной // Депрессии // Как же давно нам // Не было вместе //Так весело!» стали негласным гимном шоу.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
Действительно, атмосфера в зале, несмолкаемый рёв фанатов, горящие глаза музыкантов - все говорило о том, на сколько все рады снова встретиться. «Добрый вечер Москва! 200 дней без концертов!», - открыл выступление солист группы Лёва.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
«Спасибо Москва! Как же мы по вам соскучились!», - поддержал приветствие Шура. Слово «Спасибо!» звучало со сцены весь вечер. Музыканты не уставали благодарить фанатов за горячий приём.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
Концерт длился без малого 2,5 часа, со сцены прозвучало 20 песен. В шоу вошли как новые хиты группы, так и легендарные композиции, среди них «Чёрное солнце», «Пора возвращаться домой», «Лайки», «Молитва», «Компромисс», «Вечная призрачная встречная», «Мой рок-н-ролл», «Полковнику никто не пишет» и др.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
В ходе выступления Шура БИ-2 анонсировал первый «живой» концерт супергруппы «КУРТКИ КОБЕЙНА», который состоится 25 сентября в московском клубе Джипси.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
Музыкант является автором идеи и продюсером проекта. «Куртки Кобейна» играют на стыке музыкальных направлений, а их творчество представляет собой стильную смесь инди-дэнс-рока и клубной экспериментальной танцевальной музыки.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
В этот раз концерт прошел без приглашенных гостей и дуэтов. Однако каждый участник группы порадовал фанатов сольным выступлением.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
Гитарные соло Шуры и Андрея Звонкова вызвали настоящую бурю эмоций в зале.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
Фирменный звук гитаристов никого не оставил равнодушным.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
Кульминацией шоу стало выступление команды на бис. Вышедший на сцену Лева буквально бросился в фан-зону и, забыв про социальную дистанцию, глаза в глаза исполнил для одной из фанаток песню “Сердце”.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
Далее мощное исполнение легендарной “Полковнику никто не пишет”, сопровождавшееся спецэффектами, привело фанатов буквально в исступление.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
Финальным аккордом стала песня “Серебро”, в завершении которой Ян Николенко исполнил яркое соло на флейте.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
Встреча после долгого перерыва была бурной и впечатляющей. Счастливые улыбки не сходили с лиц фанатов и музыкантов. И, конечно, эти эмоции захотелось повторить всем.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
Музыканты пригласили поклонников на следующее шоу БИ-2 с Симфоническим Оркестром Москва.
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РИАМО
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Мария Ипполитова
Ближайшие концерты группы в Москве состоятся 5 и 6 декабря в Крокус Сити Холле.
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