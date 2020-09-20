Конечно, эпидемиологическая обстановка наложила отпечаток на проведение шоу. При входе всем зрителям измеряли температуру, раздавали маски и напоминали о необходимости соблюдения социальной дистанции. Хотя выполнить последнее было не так просто: зал был полон.