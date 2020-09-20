РИАМО - 20 сен. В столице по программе «Мой район» благоустраивают парки и скверы, жителям Северного административного округа рассказали о благоустроенных местах для прогулки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В парках Москвы можно найти детскую площадку в виде самолета Ил-18, клумбу в форме глаза и пароход «Севрюга». <…> Современные парки Москвы, где прошло благоустройство по программе «Мой район», предлагают различные варианты проведения досуга», — отмечается в материале.

На берегу Химкинского водохранилища разместился Северный речной вокзал. Его построили в стиле сталинского ампира. Здесь проходили съемки картин «Волга-Волга», «Горожане», «По семейным обстоятельствам» и «Гонки по вертикали». Из-за вокзала Москва стала называться городом пяти морей. Корабли могли доплыть отсюда до Черного, Балтийского, Азовского, Белого и Каспийского морей.

В 2017 году началась подготовка к реставрации здания. В День города Москвы, 5 сентября 2020 года, открылся обновленный Северный речной вокзал. Специалисты постарались сохранить исторический облик вокзала.

В парке вокзала оборудовали игровые площадки. Самая большая занимает около 900 квадратных метров. Ее построили по мотивам фильма «Волга-Волга» и установили в центре пароход «Севрюга».

Также жителей столицы приглашают в Парк Дружбы, который был заложен участниками VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году. В 2019 году Парк Дружбы осовременили и привели в порядок Фестивальные пруды.

На берегу Химкинского водохранилища находится еще одно место для прогулок – парк «Левобережный». Здесь обустроена вся необходимая пляжная инфраструктура: шезлонги, деревянные помосты и беседки, а также появились зоны для активного отдыха.

Один из крупнейших парков Москвы находится на территории Ходынского поля в Хорошевском районе. Ранее здесь был аэропорт имени М.В. Фрунзе.

В 2018 году по просьбам жителей здесь обустроили парк. Элементы парка напоминают об авиационном прошлом этого места, а на детской площадке установлен игровой комплекс в виде самолета Ил-18. Также здесь есть светодинамический музыкальный сухой фонтан площадью более 700 квадратных метров, зеркальный лабиринт и круговые панорамные качели.

В 2018 году непримечательный Парк имени Святослава Федорова превратился в интересную достопримечательность. Для детей здесь обустроены четыре зоны, есть спортивные площадки, эстрада и танцевальная площадка, проложена велодорожка и установлен памятник офтальмологу Святославу Федорову. Вокруг монумента высадили клумбу в форме глаза. В южной части парка протянулась аллея зонтов с необычными скамейками под стеклянными навесами.

Чтобы прогуляться в дубовой роще, можно отправиться в парк «Дубки», расположенный между Дмитровским шоссе и Тимирязевской улицей. Парк привели в порядок в 2019 году, осовременили и облагородили набережную большого и малого прудов, возвели ротонду и колоннаду. Для детей установили три игровые площадки и оборудовали спортивные зоны.

Между улицами Софьи Ковалевской, Ангарской и Лобненской находится парк «Вагоноремонт». В 2018 году здесь появились шахматный павильон, беседка со сценой и еще один вход в парк со стороны улицы Софьи Ковалевской. Специалисты восстановили отделку колонн и верхнее обрамление арки на входе в парк.

Масштабное благоустройство прошло и в Грачевском парке в 2017 году. Парк занимает 10,5 гектаров. Южную сторону парка приспособили для занятий спортом и подвижных детских игр. Также в парке проложили велодорожку, установили тренажеры, обустроили площадку для выгула, тренировки и дрессировки собак.

В 2017 году привели в порядок и озеленили Парк усадьбы Михалково. На территории усадьбы отреставрировали две беседки, парадные ворота, флигели, корпуса и ограду, на Малом Головинском пруду установили домики для птиц. В парке оборудовали пять спортивных зон и велосипедную дорожку диной 3,5 километра. Во время благоустройства в парке высадили около 240 деревьев и 3 646 кустарников.