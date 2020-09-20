РИАМО - 20 сен. Актер, телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал о том, как ему будет не хватать режиссера, ведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова, который скончался на 72-м году жизни.

«Мой дорогой, невероятно настоящий и очень родной Михаил Борисович, как же мне будет вас не хватать. В коридорах нашего училища, на совместных эфирах и просто на случайных прогулках по Арбату», — написал Манучаров в Instagram.

Он добавил, что помнит каждую встречу с Борисовым, его советы, тонкий юмор.

«Мой учитель, друг, вы навсегда в моем сердце», — заключил Манучаров.

Михаила Борисова вечером 19 сентября забрали в больницу со съемочной площадки. В реанимации телеведущему не смогли помочь. Артист скончался на 72-м году жизни.

В театральном институте имени Щукина Борисов был руководителем трех режиссерских курсов и актерского курса. В институте он был заведующим кафедры режиссуры.

Программу «Русское лото» Борисов вел с 1994 года. Он также ставил спектакли в Московском театре сатиры, Московском театре оперетты и театре имени Ермоловой. ​